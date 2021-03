Voortbestaan Zwolse kringloop Hebbus! in gevaar: geen financieel steuntje in de rug van gemeente

PEC Zwolle Vrouwen schrijft historie met zege op het veld van Ajax

14 maart Zul je net zien. Weet je dat je de kampioenspoule niet meer kunt halen, ga je onbevangen de uitwedstrijd tegen Ajax in en win je voor het eerst in de historie in Amsterdam. Zie daar de vroege zondagmiddag van PEC Zwolle Vrouwen. Het team van Joran Pot had het alleenrecht op de zege, die door een treffer van Marushka van Olst werd bewerkstelligd: 0-1.