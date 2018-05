Voorwaardelijke cel voor aanranding bij Vogellanden

Dat bleek vandaag uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. A. heeft de aanranding ontkend. Toch is hij door medewerkers gezien op het bankje, zittende naast het meisje. Naast haar kwam een man zitten met in een veel te grote rolstoel een jongen. Hij draaide de rolstoel bij zodat de jongen geen zicht had. Vervolgens sloeg de man zijn arm op de schouders van het meisje. Je bent mooi, zei hij enkele malen, en met zijn hand streek hij tot twee keer toe over haar borsten.

Leugenachtig

A. zei dat hij wel bij het revalidatiecentrum is geweest, verder niet naar buiten is geweest en daar met niemand heeft gesproken. Uit beelden van bewakingscamera's blijkt dat hij er wel degelijk met mensen sprak en meerdere keren in en uit liep. Daaruit concludeert de rechtbank dat zijn verklaring leugenachtig is. Het signalement gegeven door het slachtoffer en dat van A. komen zeer sterk overeen, aldus de rechters. Ook de details over de jongen in de veel te grote rolstoel kloppen.