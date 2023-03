Voorwaardelijke celstraf voor 400 kilo vuurwerk in woning en bij bedrijf in Losser

Een 22-jarige man is tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden veroordeeld voor het opslaan van 400 kilo vuurwerk in een woning en bij het bedrijf van zijn vader in Losser. Ook kreeg de 22-jarige M.P. een taakstraf van 240 uur opgelegd. De vader is maandag vrijgesproken.

Het is fors lager dan de celstraf van een jaar die door het Openbaar Ministerie gevorderd was.

De man liep tegen de lamp na onderzoek door de politie op verkoop van vuurwerk via berichtendienst Telegram. In november 2021 deden undercover agenten een aankoop via zijn kanaal ‘053 vuurwerk’. Na het overhandigen van het vuurwerk en het geld op een parkeerterrein van een hamburgerrestaurant in Oldenzaal werd de man aangehouden.

Twee telefoons

Bij het fouilleren ontdekten de agenten een sleutel van het autobedrijf van de vader van P. Op zolder van dat bedrijfspand in Losser bleek 183 kilo vuurwerk te liggen. In de woning waar de zoon verbleef lag de grootste opslag. De zoon had bovendien twee telefoons. Een ervan was de ‘handelstelefoon’, zoals de officier van justitie het noemde.

De zoon heeft de handel in vuurwerk ruiterlijk toegegeven. Een keer of zes was hij naar Duitsland gereden om het op te halen, zo stelde hij. „Het vuurwerk heeft een grote, bij onvakkundig gebruik levensgevaarlijke en daarnaast massa-explosieve werking”, stelt de rechtbank in haar vonnis.

Niet eerder contact met justitie

De man heeft met zijn handelen niet alleen zichzelf maar ook bezoekers van zijn woning of het bedrijf van zijn vader in gevaar gebracht. De man is echter niet eerder met justitie in aanraking gekomen. En de rechtbank denkt dat met een forse voorwaardelijke straf hij voldoende gewaarschuwd is. Ook zijn nog jonge leeftijd speelt hier mee.

De vader is vrijgesproken omdat zijn zoon het vuurwerk daar had neergelegd. De man had aangeven dat hij daar niets van wist.