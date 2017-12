Voorwaardelijke celstraf wegens belediging van Turken op Facebook

Dirk N. (53) had naar eigen zeggen een behoorlijke slok op toen hij de tekst plaatste. Die luidde letterlijk: ‘Jammer dat er maar 29 doden zijn, hadden er veel meer mogen zijn, maar ja??, die 29 komen gelukkig niet hierheen, top.’ Zijn facebookpagina was destijds openbaar toegankelijk, de post leidde tot een stroom van heftige reacties.

Platte kar

Op zijn facebookbericht kwamen verder rond de 4.000 reacties, vooral uit de Turkse gemeenschap, waarvan het merendeel bedreigend van aard. ,,Hij is bij wijze van spreken op de platte kar door de stad gereden en kreeg bijna letterlijk de hele wereld over zich heen", zei advocaat Voors.

N. kon de politierechter niet goed uitleggen waarom hij de tekst geplaatst had. Hij was in een emotionele bui, omdat het de verjaardag van zijn reeds lang overleden vader was en hij zat destijds al enige tijd niet lekker in zijn vel, aldus zijn raadsman. Met een enkele druk op de knop stuurde de Zwollenaar zijn frustratie de wereld in. En dat de man niet veel op heeft met buitenlanders bleek ook wel uit eerdere berichten van hem. Hij heeft de post verwijderd en zijn facebookpagina afgeschermd.