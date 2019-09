Voorzitter Harro Velthuis (57) van Zwolse voetbalclub SVI overleden

Scheids­rech­ter Max Wolfkamp uit Zwolle doet het: van de pupillen tot het KNVB-ni­veau

10:34 Het amateurvoetbal in Nederland groeit. Ieder weekend staan miljoenen jongens en meisjes op het voetbalveld. Om de wedstrijden in goede banen te leiden, trommelen de amateurclubs wekelijks hun scheidsrechters op om hun fluitje tevoorschijn te halen. Ze staan vaak ter discussie, maar in de Week van het Amateurvoetbal mogen ze uiteraard niet vergeten worden. Aan het woord Max Wolfkamp (22), die zijn carrière als leidsman begon bij CSV’28 in Zwolle. ,,Mijn zelfvertrouwen heeft een enorme boost gekregen.’’