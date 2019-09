Voorzitter Harro Velthuis van Zwolse voetbalclub SVI overleden

‘Met groot verdriet en ongeloof hebben wij kennis genomen van het bericht dat na een kort ziekbed onze voorzitter en erelid Harro Velthuis is overleden. Harro heeft veel betekend voor onze vereniging. Als betrokken lid uit een echte SVI-familie is hij vele jaren actief geweest. Eerst als speler, later als vrijwilliger en bestuurslid in diverse functies’, meldt het bestuur op de clubsite. Velthuis wordt omschreven als een kordate man wiens humor, eigenzinnigheid en gezelligheid enorm gemist gaan worden. ‘Harro was een groot clubman die altijd in onze gedachten blijft.’