Voorzitter supportersclub PEC Zwolle woest op politie na ‘matpartij’: ‘Nog nooit meegemaakt’

UpdateWoest is hij, Freddy Eikelboom, de voorzitter van de Supportersclub van PEC Zwolle. Het kwam gisteravond na afloop van de verloren wedstrijd van de Zwollenaren tegen Vitesse in Arnhem tot een treffen tussen de politie en de PEC-supporters, waarbij onder meer zijn 18-jarige zoon werd opgepakt.

,,Gisteren werd hij achttien jaar, kan je nagaan. Moet hij vervolgens de eerste nacht dat hij 18 is in de cel doorbrengen. Ik hoop dat we hem snel uit Arnhem kunnen ophalen vandaag, maar we hebben nog niets gehoord”, zegt hij deze zaterdagochtend.

Zijn zoon is volgens hem waarschijnlijk aangehouden omdat hij zichzelf niet meer in de hand had toen hij zich dat zijn vader, Freddy dus, met een knuppel werd geslagen.

,,Ik liep bij de leuning van de trap, kreeg ik ineens ook een klap met een knuppel. Ik heb een dikke bloeduitstorting op mijn arm. Die krijg ik niet zomaar. Ik wilde gisteravond al aangifte doen tegen de agressieve agent, maar dat kon pas vandaag. Ik denk dat ik dat straks in Zwolle ga doen. Maar eerst afwachten op bericht van mijn zoon”.

Beduusd

De day after is hij nog beduusd over de gebeurtenissen na afloop van de wedstrijd. De politie sloeg er volgens hem zonder reden heel snel met de knuppels op los.

,,Ja, er waren beneden aan de trap, waarop we moesten wachten tot we naar de parkeerplaats konden, wat jonge knapen aan het dollen. Maar dat leidde al snel tot een handgemeen. Terwijl dat op een andere manier opgelost had kunnen worden. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Denk je op een leuke manier en wedstrijd te gaan bezoeken, dan gebeurt dit. De agenten reageerden echt agressief”.

Razzia

Zijn boosheid ventileerde hij op Twitter in niet mis te verstane woorden als ‘razzia’ en ‘matpartij’. Als voorzitter van de supportersclub, met een voorbeeldfunctie, neemt hij dat echter niet terug.

,,Ik zet eigenlijk alles op Twitter, positieve maar ook negatieve dingen. Ik heb wel wat beelden eraf gehaald, want dat zou niet gunstig zijn als ik aangifte doe. Maar ik vind - ook als voorzitter - dat ik het gedrag van de politie aan de kaak moet kunnen stellen. Want zoals de politie gisteravond tekeer ging, dat ging in mijn beleving echt het boekje te buiten”.

Mishandeling

Volgens Simen Klok, woordvoerder van de politie Oost-Nederland, was een mishandeling waarbij twee supporters twee agenten duwden en in de rug trapten, de aanleiding tot de commotie.