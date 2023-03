Vormen provinciale coalitie getalsmatig makkelijk in Overijssel, maar inhoudelijk ingewikkeld

Bestuur­ders failliet zorgbe­drijf (met locatie in Heino) weigeren miljoenen terug te betalen: ‘We gaan in beroep’

Twee ex-bestuurders van het failliete Ontzorgd Wonen gaan in beroep tegen de eis dat zij 1,5 miljoen euro uit eigen zak moeten betalen aan een belangrijke investeerder achter het zorgbedrijf. Ontzorgd Wonen ging meer dan een jaar geleden kopje onder, waardoor meerdere tehuizen in Nederland sloten en de locatie in Heino ternauwernood werd gered.