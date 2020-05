Vraag bij het nieuws: Wat bedoelen we eigenlijk met ‘een frisse neus halen’?

Een frisse neus halen. Deze uitdrukking komt sinds de Coronacrisis veelvuldig voor in de media, maar wat betekent het eigenlijk? Dat je ‘even naar buiten’ moet voor een frisse neus is duidelijk. Maar dat kan voor de een een blokje om zijn, terwijl de ander er een fietstocht van vijftig kilometer onder verstaat.

Wat is nu precies het advies?

‘Voor iedereen in Nederland geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis indien mogelijk en ga alleen naar buiten als dat nodig is: boodschappen doen, de hond uitlaten, een frisse neus halen of om iets voor een ander te doen.’ Dat is een algemene richtlijn vanuit de Rijksoverheid om het Coronavirus te bestrijden.

RIVM-persvoorlichter Coen Berends, wat is dat nou: een ‘frisse neus halen’?

,,We doen vooral een beroep op ons gezonde verstand’', verduidelijkt hij. ,,Dan is een frisse neus halen bijvoorbeeld een blokje om lopen. Dat kan ook joggend of fietsend. Maar je gaat te ver als je in een groep een hele tocht gaat maken, dat is niet de bedoeling. Dan ben je ook met meer mensen samen, je maakt dan ergens een tussenstop. Daar ligt ergens de grens.’’

Quote Ga niet zoeken waar de randen zitten, kijk zelf hoe je een bijdrage kunt leveren Coen Berends, Persvoorlichter RIVM

Maar waar ligt die grens precies, tussen een echt uitje en een frisse neus halen?

Dat is een grijs gebied. Berends benadrukt dat het vooral betekent dat je wel even naar buiten kunt, maar dat je geen risico voor jezelf of voor anderen moet zijn. ,,Wat we ook steeds zeggen: ga niet zoeken waar de randen zitten. Kijk zelf hoe jij een bijdrage kunt leveren. Vraag jezelf af wat jij prettig en handig vindt, zonder dat je daarmee een risico voor jezelf of andere bent.’’

Hoe zorgt deze persvoorlichter zelf dat hij een frisse neus haalt?