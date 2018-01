Vraagtekens bij beperkte toegankelijkheid Zwolse stadhuis voor mindervaliden

Zwolle is in de race voor de titel Meest Toegankelijk Gemeente van het land, maar haar eigen stadhuis is beperkt toegankelijk voor mindervaliden. Dat concluderen Remko de Paus, raadslid van GroenLinks, Brammert Geerling van de Zwolse SP-fractie én de mindervalide Zwolse Anita van Ewijk.

Geerling was er donderdag getuige van dat de Zwolse Anita van Ewijk met haar scootmobiel niet de lift in de entreehal van het stadhuis in kan. Ze kreeg een rolstoel van de gemeente te leen om daarmee wel naar boven te kunnen. Vanuit dit vervoermiddel kon zij onmogelijk inspreken in de raadsvergadering op een wijze zoals andere burgers zonder rolstoel wel kunnen.

De toiletten op de eerste verdieping bij de raadszaal blijken ongeschikt voor gebruik door mindervaliden. Zij moeten als ze in een grote scootmobiel zitten bij hoge nood eerst via een lift in een bijgebouw, buitenom naar het toilet op de begane grond.

Problematiek

Remko de Paus van de Zwolse GroenLinks-fractie betreurt de gang van zaken, want al in november 2016 kaartte hij de problematiek aan. De gemeenteraad stemde unaniem in met zijn motie waarin hij vroeg om een in hoogte verstelbare spreekgestoelte in de raadszaal. De verantwoordelijk wethouder Jan Brink zegde volgens hem toe er snel mee aan de slag te gaan, maar tot nu toe is er nog niets gebeurd, stelt De Paus vast.



Na een uitgebreide inventarisatie in het stadhuis worden er nu wel enkele aanpassingen gedaan, maar voor grotere ingrepen is een bedrag van drie ton nodig. Daar moet de raad dit voorjaar eerst een besluit over nemen.

Inhaalslag

SP-er Brammert Geerling vindt de besluitvorming veel te traag gaan en wil het college van burgemeester en wethouder vragen over de problematiek stellen. Hij ziet de landelijke verkiezing voor Meest Toegankelijke Gemeente als een ,,aanmoedigingsprijs''. ,,Het betekent dat we kennelijk gunstiger afsteken ten opzichte van andere gemeenten in het land. Maar dat er desondanks een inhaalslag moet worden gemaakt, lijkt me wel duidelijk.''

Het drietal verwijst naar de ondertekening door Nederland van het VN-verdrag voor mensen met een beperking, ruim een jaar geleden. Zij hebben sindsdien wettelijk het recht om zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de samenleving.

Uitslag

De landelijke verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland moet gemeenten wakker schudden en stimuleren aan de slag te gaan met een ''inclusieve samenleving'' waarin mindervaliden als ieder ander mee kunnen doen in de maatschappij. De verkiezing is onderdeel van de landelijke campagne 'Nederland Onbeperkt en Ongehinderd' die gestimuleerd wordt vanuit het Rijk. Onlangs werd de top 5 van gemeenten bekend gemaakt. Naast Zwolle zijn dat Hardenberg, Goes, Katwijk en Ermelo. De organisatie doet onderzoek in deze gemeenten en maakt begin maart de uitslag bekend.