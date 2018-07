Vraagtekens rond betaald parkeren op zondag in Zwolle

De winkels in Zwolle mogen vanaf 5 augustus elke zondag open. Maar moet dan ook elke zondag worden betaald om in de wijken rond de binnenstad te parkeren? De gemeente is er nog niet uit, terwijl bewoners graag op tijd duidelijkheid willen. ,,Betalen is prima, maar dan wel graag meer uren voor de bezoekerpas."

Betaald parkeren en parkeren voor vergunninghouders is in Zwolle verdeeld over een aantal zones. In en pal rond de binnenstad moet zeven dagen per week worden betaald om te parkeren, maar iets verder daaromheen geldt op zondag een vrijstelling. Enkel op koopzondagen - nu nog eens per maand, behalve in de zomer - moet daar tussen één en vijf uur 's middags geld in de meter worden gegooid. Voorbeelden zijn de Kamperpoort, Dieze-West, Assendorp en het gebied rond de Turfmarkt en de Thomas à Kempisstraat.

Bezoekerspas

Alfred van der Laan woont aan de Rhijnvis Feithlaan en volgt de discussie over zondagse winkelopenstelling met extra interesse. Juist vanwege het al dan niet betaald parkeren. Bewoners met een parkeervergunning en een 'bezoekerspas' kunnen visite doordeweeks en op zaterdag gratis laten parkeren, maar voor maximaal zestien uur per week. ,,Op een speciale website zijn die uren vooraf op kenteken in te vullen", legt Van der Laan uit.

Ouders oppassen

Hij zou het wel begrijpen als het parkeren aan de straat voortaan elke zondag geld kost. ,,Maar dan zie ik ook graag de extra betaalde uren terug in het aantal uren voor de bezoekerspas." In zijn specifieke situatie raakt hij nu al eens in de knel door het beperkte aantal uren. ,,Komen mijn ouders een dag oppassen, dan gaat het ineens hard. Zeker omdat tot elf uur 's avonds moet worden betaald."

De Zwollenaar ziet voor de zondag tegelijkertijd een kans voor de stad om meer mensen te trekken: ,,Laat het parkeren op zondagen onbetaald, ook als de winkels wel open zijn. Dat trekt dan juist publiek."

Gemeenteraad