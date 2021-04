Vrachtwagen knalt keihard achterop busje bij kruising op IJsselallee in Zwolle

Update Inbraak bij opticien Zwolle: daders vluchten met krankzinni­ge snelheid naar Amsterdam

12 april De opticien Jochem voor Ogen in Zwolle was afgelopen nacht doelwit van een inbraak. Er is daarbij een grote hoeveelheid aan dure merkbrillen weggenomen. De verdachten vluchtten met bizarre snelheden naar Amsterdam. Daar wist de politie ze in te rekenen.