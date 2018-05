Vrachtwagen met asfalt kantelt op A28, weg naar Zwolle deels dicht

Reconstructie Vriend­schap boezem­vrien­den eindigt in drama

27 mei Dagenlang ligt het in stukken gesneden lichaam van de 38-jarige Deniz Guldogdu uit Zwolle in de kruipruimte van het huis van zijn boezemvriend. Die kameraad, Mark de G., doet alsof hij van niets weet. Hij helpt bij het zoeken en laat zijn zoontjes spelen in het huis waar hij zelf - zo zegt justitie - het lijk bewerkte. Dit is het verhaal van een bizar misdrijf in Zwolle-Zuid, waar het laatste woord nog niet over gesproken is.