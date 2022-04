Vrachtwagen met pech zorgt voor vertraging op A28 richting Zwolle

Verwachte stormloop voor Zwolse Halve Marathon blijft uit: ‘Er is zoveel te doen’

Voor het corona-tijdperk was de Zwolse Halve Marathon steevast binnen een dag na opening van de inschrijving volgeboekt. Na twee jaar zonder hardloopfestijn door de binnenstad van Zwolle is ruim vier weken geleden de inschrijving begonnen voor de editie op zaterdag 11 juni. De limiet van 4500 deelnemers is echter nog niet bereikt. ,,Opmerkelijk”, vindt Johan Nieuwland, voorzitter van de Zwolse Halve Marathon.

