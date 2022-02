Vrachtwagen raakt van de weg tussen Olst en Wijhe: N337 dicht

‘Moss is terug’ en komt naar Zwolle

De Nederlandse band Moss komt op vrijdag 29 april naar Zwolle voor een optreden in Hedon. De band is na een jarenlange afwezigheid weer de studio ingedoken om album HX op te nemen en viert deze mijlpaal tevens met een uitgebreide tour. Zoals de band zelf zegt: ‘Moss is terug!’ De kaartverkoop voor het optreden van Moss is inmiddels van start gegaan via www.hedon-zwolle.nl en via Plato in Zwolle.

3 februari