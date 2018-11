Vrachtwagen strandt op A28 midden op IJsselbrug bij Zwolle: twee rijstroken dicht

video ‘Dubbel gevoel’ bij burgemees­ter Zwolle over intocht

18:50 Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle kijkt ‘met een dubbel gevoel’ terug op de intocht van Sinterklaas. Een aangekondigde demonstratie tegen Zwarte Piet werd op het laatste moment verboden, omdat de veiligheid in he geding was. Dat had te maken met voetbalsupporters die zich in groten getale verzamelden om het pietenprotest te verstoren.