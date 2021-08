Vrachtwagenbouwer Scania heeft chips alweer bijna op: minder productie in Meppel en Zwolle

Raam open of raam dicht? Dit slimme kastje weet wanneer het tijd is voor frisse lucht in de klas

24 augustus De luchtkwaliteit blijft op veel scholen voorlopig een kopzorg, al is er dankzij corona vanuit de overheid een subsidiepot gekomen om ventilatieproblemen aan te pakken. Als tussenoplossing houden sensoren en een app het klimaat in de klas in de gaten. Een aantal scholen in de regio werkt er al mee. ,,Zo hoef je tenminste niet alle ramen tegelijk open te zetten.’’