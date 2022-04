Vragen en dilemma’s rondom onderwijs bij WOEST Zwolle

Vragen en dilemma’s als deze komen aan bod tijdens WOEST The Village, het avondprogramma voor volwassenen van Cultuureducatiefestival WOEST in Zwolle. Duizenden scholieren komen eind mei naar het festivalterrein in het Ter Pelkwijkpark in Zwolle, voor tientallen speciaal ontworpen workshops van vernieuwende cultuuraanbieders. Speciaal voor volwassenen is er op donderdag 2 juni een avondprogramma.

Wat is WOEST The Village?

WOEST The Village is - volgens het persbericht - ‘een verfrissende duik in nieuwe visies en ideeën over onderwijs en pedagogiek, door cultuureducators met roots in zowel het onderwijs als de kunsten.’ WOEST is een project van Stadkamer, in samenwerking met Festivalplatform Zwolle Unlimited, die de artistieke leiding en facilitaire productie voert. Onder het motto It takes a village to raise a child wil Stadkamer voeding en inspiratie bieden aan iedereen die met jongeren werkt of leeft.