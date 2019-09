Vredesprijs voor rapper Typhoon

Volgens de vredesbeweging nodigt Glenn de Randamie, zoals de rapper eigenlijk heet, iedereen uit om over zijn grenzen heen te stappen. ,,Negativiteit beantwoordt hij met liefde, hij laat zich niet verleiden tot haat en conflict. Hij maakte in 2018 een serie in de voetsporen van Martin Luther King, over hedendaags racisme in de VS, waarin hij stelling neemt tegen racisme,’’ schrijft de Stichting over de inwoner van Herxen.