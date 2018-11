Vrees voor 40 bussen per uur door Zwolse Hortensiastraat

De gemoederen liepen gisteren hoog op tijdens een bijeenkomst over aangepaste buslijnen in de Zwolse wijk Assendorp. Dat betekent meer busverkeer via onder andere de Hortensiastraat.

De bewoners vinden de verkeersituatie nu al onveilig bleek tijdens de bijeenkomst. Bezorgde buurtbewoners gingen gisteravond in ‘gesprek’ met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle in buurthuis de Enk. De gemeente kreeg de afgelopen jaren meerdere verzoeken om de verkeersituatie te verbeteren.

De straat krijgt vanaf 17 februari, door de nieuwe indeling van buslijnen, nog meer verkeer te verwerken. De veranderingen van de Zwolse buslijnen gaan hand in hand met de bouw van een nieuwe busbrug en aanleg van de ondergrondse fietsenstalling bij het station. In het buurthuis ging het onder andere over de 40, misschien 35, bussen per uur die in de ochtendspits door de Hortensiastraat zullen gaan rijden. Dit zouden er eerst 24 zijn.

Cynisch gelach

,,Hoe maak je zo’n fout!’’, klinkt het. Het gaat om de periode van 17 februari 2019 tot uiterlijk eind augustus 2020. De lijnen 29, 40, 70, 161, 166 en 167 zullen in dat tijdsbestek via de Deventerstraatweg en Hortensiastraat omgeleid worden, laat Edgar Siemerink van de provincie Overijssel weten.

,,Het kan echt niet’’, klinkt uit het publiek. In een verhitte discussie waarbij vanuit de zaal veel cynisch gelach te horen is, wordt duidelijk dat dit in de ogen van de bewoners totaal niet acceptabel is.

Onderdeel van de permanente wijzigingen is het verdwijnen van lijn 3, die tot op heden met een lus door Assendorp gaat. Om dit op te vangen neemt lijn 7 een deel van deze route over. Dit betekent dat op de hoek van de Hortensiastraat en de Deventerstraatweg, bij De Oude Ambachtsschool, een nieuwe bushalte komt. ,,Er komen veel kinderen op de fiets vanuit zuid’’, geeft één van de aanwezigen aan. ,,Dat daar ook een bushalte komt is onverstandig’’, stelt een ander. Het gaat ten koste van de verkeersveiligheid vrezen de buurtbewoners. Ook een stijging van de luchtverontreiniging bezorgt de buurtbewoners hoofdpijn. ,,Dat verschil is marginaal’’, is het antwoord.

werkgroep

Siemerink stelt altijd in gesprek te zijn met de vervoerder. ,,Maar niet met ons’’, is de felle reactie vanuit de zaal. Er klinkt wel applaus van het publiek als een bewoner een 30-kilometerzone oppert. Het is één van de ideeën die de bewoners delen met de provincie en gemeente.