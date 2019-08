Vrijdagavond: fel onweer en stevige regenbuien boven Oost-Nederland

Commotie rond dure biertjes en lange rijen in stadion PEC Zwolle

11:00 De horecaprijzen in het MAC3Park-stadion in Zwolle zijn fors verhoogd. Supporters van PEC Zwolle winden zich erover op, uitbater Lumen komt met een verklaring. Directeur Chris Lindeboom: ,,We moeten wel zwarte cijfers draaien. De prijs is al een paar jaar niet verhoogd.’’ De voetbalclub zelf erkent dat zo'n verandering besproken had moeten worden met supportersgroeperingen. ,,In januari is het aan de orde gekomen, maar uiteindelijk hadden wij dit ook nog voor aanvang van dit seizoen moeten doen’’, zegt algemeen manager Jeroen van Leeuwen.