Vrijgelaten inbreker in Zwolle na anderhalve week opnieuw betrapt en opgepakt

Jongeren van Fridays For Future komen in Zwolle in actie voor het klimaat

13:39 Jongeren die in actie komen. Zwolle begint er aardig bekend mee te worden. Afgelopen vrijdag hield de Jonge Socialisten in de PvdA een stille tocht ter herdenking van ‘de dood van de volkshuisvesting’ en op vrijdag 29 november is het de beurt aan de Fridays For Future. Aan de vooravond van de COP25 in Madrid lopen jongeren in Zwolle een mars voor het klimaat.