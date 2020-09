Vrijspraak voor ernstig verkeersongeval in Zwolle waar motorrijder blijvend hersenletsel aan overhield

videoEen 43-jarige automobilist uit Wezep is dinsdag vrijgesproken van het veroorzaken van een ernstige aanrijding met een motorrijder op de Helmhorstweg in Zwolle. Volgens de rechters is de oorzaak van het ongeval niet duidelijk.

Tegen bestuurder Egbert ten H. was een taakstraf van 80 uur geëist. Hij reed op 19 juni 2018 op de bochtige en smalle Helmhorstweg ten oosten van de stad. Hij nam met zijn witte bestelbus een flauwe bocht naar links toen voor hem uit het niets de motorrijder opdook. Te hard gereden had hij niet, maar had hij niet gewoon snelheid moeten minderen omdat de flauwe bocht zo onoverzichtelijk was?

De officier van justitie vond van wel, maar niet duidelijk is hoe hard de motorrijder reed, concluderen de rechters. Ook zijn geen remsporen van de motorfiets aangetroffen. Zowel de motorrijder als de bestuurder van de bestelbus hadden een belemmerd zicht door struikgewas. Dat maakt dus onduidelijk door wie van de twee het ongeval is veroorzaakt. Omdat niet vaststaat dat het ongeval is veroorzaakt alleen omdat Ten H. zijn snelheid niet minderde, is de verdachte vrijgesproken.

Blijvend hersenletsel

De motorrijder die frontaal op het busje reed, was er vlak na het ongeval slecht aan toe. Een gebroken borstwervel, een klaplong, een darmperforatie met daarna complicaties en een breuk in het schouderblad, om een aantal van de verwondingen te noemen. Ernstiger nog bleek het hersenletsel, dat blijvend is. De familie van het slachtoffer had al aangegeven niets te zien in vervolging van de verdachte.

