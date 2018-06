Vrijspraak voor PEC-fan, taakstraffen voor Ajacieden na knokpartij in Zwolle

PEC-supporter Roald S. uit Zwolle is vandaag door de politierechter vrijgesproken voor openbare geweldpleging tijdens de massale knokpartij tussen hooligans van PEC Zwolle en Ajax in 2014 bij de Ceintuurbaan. Negentien Ajacieden krijgen (voorwaardelijke) taakstraffen.

De vonnissen komen een dag nadat de Zwolse politierechter Erik Koster de omvangrijke klus voltooide om in één dag de argumenten van twintig verdachten, hun advocaten en het Openbaar Ministerie te beoordelen.

Twijfel

De situatie was chaotisch tijdens de arrestatie van tientallen hooligans in november 2014 op de Ceintuurbaan bij de McDonald's in Zwolle. Advocaten grepen dat aan in hun verweer. Want hadden de agenten die uiteindelijk op het politiebureau het proces-verbaal optekenden ook daadwerkelijk de verdachten aangehouden? En hadden de agenten die de arrestatie verrichtten ook echt gezien dat de verdachten strafbare feiten hadden gepleegd?

Bevel

Zeer onwaarschijnlijk, stelden de advocaten. Uit getuigenissen van dienstdoende agenten bleek immers dat de commandant van de ME bevel had gegeven om iedereen op te pakken die aanwezig was rondom de fietstunnel bij de Ceintuurbaan. Veel agenten die verderop de weg stonden en niet de massale vechtpartij met eigen ogen hadden gezien wisten daardoor niet precies welke persoon had meegevochten.

,,Je had gewoon pech als je daar toevallig in de buurt was,'' zei Kees Kok, advocaat van de Zwolse verdachte Roald S. ,,Mijn cliënt was voor een drankje in het café De Vrolijkheid langs de Ceintuurbaan en hij loopt dan altijd via de tunnel terug omdat dit de beste route is naar zijn huis aan de andere kant van de weg.''

Rechter Koster vindt dit een aannemelijk verhaal en heeft S. vrijgesproken. Maar voor de aanhangers van Ajax was het een stuk lastiger om uit te leggen waarom ze zich, tussen de veertig en de zestig man sterk, midden in de nacht verzamelden vlakbij het PEC-supporterscafé De Vrolijkheid. Want op die dag hoefde Ajax niet eens te spelen in Zwolle.

Hamburgers

,,De hamburgers van de McDonald's in Zwolle zijn gewoon het allerlekkerst,'' zei verdachte Michael L. De rechter kon een lachje niet onderdrukken. ,,Die hamburgers zijn bij elke McDonald's toch hetzelfde? Als u vanuit het westen naar Zwolle rijdt dan bent u toch al tien McDonald's tegengekomen?''

Andere verdachten beweerden dat ze gingen stappen in Zwolle. Maar rechter Koster vond het geen geloofwaardige uitleg. ,,Dan ga je naar de kroeg. Die zitten allemaal in de binnenstad, niet op de Ceintuurbaan.''