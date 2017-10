Vrijspraak voor poging witwassen in Zwolle

Een Duitse zakenman is dinsdag vrijgesproken van een poging om een ton wit te wassen. Hij gaf in Zwolle een koffer met 100.000 euro in biljetten van 50 euro af in ruil voor hetzelfde bedrag in grote coupures.

De koffer vol biljetten van 500 euro die hij in een hotel in Amsterdam meekreeg, bleek alleen vol vals geld te zitten. De twee Fransen aan wie hij zijn geld mee gaf, werden bij Nunspeet opgepakt. Het Openbaar Ministerie meende dat de Duitse zakenman Heinrich S. had meegedaan aan een poging 100.000 euro wit te wassen. Biljetten van 500 euro worden immers vrijwel alleen in het criminele circuit gebruikt, aldus de officier van justitie. Bovendien kreeg S. 10.000 euro voor de wisseltruc. Waarom zou de eigenaar die grote coupures niet gewoon bij een bank kunnen wisselen? S. had volgens het OM verzuimd de herkomst van dat geld te onderzoeken.

Eis

De officier van justitie vroeg twee weken terug om een boete van 2.000 euro. De advocaat van S. bepleitte vrijspraak. Zijn cliënt was geen oplichter, maar juist het slachtoffer van oplichting. S. handelt in opleggers. Een Franse koper wilde enkele opleggers afnemen, maar eiste dat S. dan een ton in kleine coupures zou wisselen.

De rechtbank in Zwolle sprak de man dinsdag vrij omdat het hier gaat om vals geld. En vals geld valt niet wit te wassen, aldus de voorzitter. De Duitser kwam overigens met de schrik vrij: hij heeft zijn geld teruggekregen via het Openbaar Ministerie. De twee Fransen die in Zwolle de koffer met geld aannamen, staan komend jaar voor de rechter.