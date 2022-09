Vrijspraak voor Zwollenaar die graffiti-icoon SAME zou zijn: ‘Aanwijzingen, maar geen bewijs’

vierde divisie Berkum snakt naar het scorend vermogen van Chris van der Meulen: ‘Afwerken voor jezelf, dat ontbreekt er nog wel eens aan’

Met een blik op de uitslagen is vlot verklaard waarom Berkum hekkensluiter is in de vierde divisie: de ploeg maakte pas drie goals in vier wedstrijden. Ook tegen Eemdijk is één doelpunt niet genoeg voor een resultaat: 1-2. Maar de oplossing is mogelijk nabij, want Chris van der Meulen is hard op de weg terug.

18 september