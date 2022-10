Vrijwilligers zijn de kurk waarop de cultuursector drijft, maar hoelang gaat dat nog goed?

Dit willen raadsleden nog anders, als maandag het besluit valt over het invoeren van diftar in Zwolle

Wat betaal je als inwoner vanaf 2023 voor het aanbieden van afval? Maandagavond komt het antwoord op deze vraag, die iedereen in Zwolle aangaat. Het plan om diftar in te voeren kan niet meer in de prullenbak of terug naar de tekentafel, hoewel enkele oppositiepartijen dat nog wel zouden willen. Wat is het wensenlijstje waarmee de politici maandag in de raadzaal verschijnen?

7 oktober