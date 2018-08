Vrijwilligers Zwolse dierenweide in de knel door blauwalg

Blauwalg, ook het meertje bij het Ittersumerpark is erdoor gegrepen. Een tegenvaller voor de dierenweide in Zwolle-Zuid, want de beesten slurpten juist zo graag dit water naar binnen. Dat kan niet meer sinds vorige week, dus wachtte de vrijwilligers een zware taak. De dierenweide, onbereikbaar met de auto, kan nu enkel bevoorraad worden door met zware jerrycans en flessen water door het park naar 't Spiekertje te sjokken.

,,De dieren liggen lekker in de schaduw. Ze krijgen flink wat water, maar we zouden ze wel graag op een fatsoenlijke manier van eten en drinken willen voorzien", zegt Annemijn Kroon. De Zwolse deed maandag een noodoproep op Twitter. 'Wie helpt ons? Vanwege de blauwalg in het meer dat normaal als waterbron fungeert, sjouwen de vrijwilligers van Dierenweide 't Spiekertje in Zwolle-Zuid zich krom met flessen drinkwater. De gemeente kan helaas niet helpen. Wie weet een structurele oplossing?'