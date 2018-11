Vrijwilligster Zwols archief zat veertig jaar gebogen over de lakzegels

Je moet er maar zin in hebben. Al die stukken perkament lijken op elkaar. De tekst is vaak moeilijk leesbaar. Van een afstandje bezien zijn die rode zegels ook lastig te onderscheiden. Heb je er vijf gezien, dan weet je 't wel zo'n beetje. Toch? Nou nee, verzekert Jennie Pruim-Reinders (80) uit Heino. Ruim veertig jaar lang is ze vrijwilliger geweest bij het Zwolse gemeentearchief en later het Historisch Centrum Overijssel. Ze had er - plat gezegd - lol in om al die documenten tot op de millimeter te analyseren. Om ze daarna op een systematische wijze te beschrijven. ,,Ik ben een doorzetter,” knipoogt ze. Ze deed haar werk samen met een klein clubje vrijwilligers. Een dag per week, de laatste jaren op vrijdag. En in alle bescheidenheid. ,,Niemand wist 't, maar dat hoeft toch ook niet?”