Vroeg op en géén koud drinken: met deze tips houden jullie het hoofd koel

De Stentor vroeg lezers naar wat zij doen bij extreme warmte. En warm wordt het, want het KNMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd en roept op maatregelen te nemen. Het Nationaal Hitteplan is in werking gesteld.

Anna Bouwman denkt dat de warmte feitelijk niet veranderd is, maar dat de media het nu groter maakt: ,,Gewoon net als vroeger onder de platte wagen gaan zitten om uit te rusten tussendoor...dus de schaduw tussen het werk door opzoeken en gewoon veel water drinken en een lekker bordje melkmoes. O, en de scholen hadden in de jaren 70 een tropenrooster...om half 8 beginnen en om 12 uur allemaal vrij. Toen kon dat nog zonder kinderopvang want het leven speelde zich veel meer thuis af.”

,,In de vorige eeuw waren er ook regelmatig grote branden door de hitte. Denk aan de brand op t Harde en richting Kootwijk. De warmte is feitelijk niet veranderd...we pasten ons als mensen natuurlijker aan. Ken je geschiedenis, dan ken je jezelf", besluit ze.

Flesjes ingevroren water is de tip van Floor Tijmes, die daar op vakantie in Denemarken ooit mee begon: ,,Leg de avond voor je een dagje weggaat een paar flesjes met water in de diepvries. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld doppers, dat is beter voor het milieu omdat deze telkens herbruikbaar zijn. Haal ze er ‘s ochtends uit. In de loop van de ochtend gaan de flesjes ontdooien, maar dit gebeurt geleidelijk waardoor er urenlang ijs in het water blijft zitten. Daardoor heb je urenlang koud water bij je. En ‘s avonds leg je ze gewoon opnieuw gevuld in de diepvries voor de volgende dag!”

De tip van Marianne Das is kort maar krachtig: ,,Als je je hebt ingespannen eerst 10 minuten gaan zitten voordat je water gaat drinken.” En ook Warner Pool gooit water in de strijd, maar dan wel op geheel andere wijze: ,,Met de voeten in koud water.” Denny Wolf drinkt het gewoon op: ,,Voldoende water drinken en het accepteren, je went er vanzelf aan. Neem van mij aan, ik kan het weten”, voegt hij bij zijn advies nog toe.

Henk uit Dalfsen zit ook met zijn voeten in een koudwaterbadje, maar koelt ook zijn hoofd met water. Hij drinkt gekoelde thee zonder suiker. Marianne Sorgedrager maakt een handdoek nat: ,,Flink natte handdoek om de nek, dat kan ook op de fiets", meldt ze. Om er aan toe te voegen: ,,Belangrijk ook: géén koude dranken, maar (lauw)warm, inclusief het water.”

Bouke de Vos neemt grotere maatregelen. En die zijn voor als het langer warm blijft best handig: ,,Wat uitstekend helpt is voor de ramen op de zonzijde warmtewerend doek hangen. Daarmee daalt de temperatuur in de woonkamer bijvoorbeeld sterk. Het zilverkleurig doek is hier speciaal voor gemaakt en verkrijgbaar bij onder meer een grote stoffenzaak in Zwolle. Niet duur en als je handig bent een enorme warmtebesparing!” Dick Rickers hangt warmtewerend doek niet op, maar kleed zichzelf anders: ,,Een koelvest en een koelpet dragen: Heerlijk verfrissend.”

John en Hansje Starrenburg hebben verschillende adviezen voor mensen die de hitte willen ontlopen: Vroeg opstaan (zeker voor 7 uur). Dan je huishoudelijke klusjes doen. Vroeg boodschappen doen, want de supermarkt is al om 7 uur open. Eten voorbereiden en in de koelkast zetten. En vervolgens: ,,Zitten en iets voor jezelf doen.” En oh ja, ook niet onbelangrijk: ,,De hond dicht bij huis uitlaten.” Zo kwamen ze de hete zomer van 1975 door. Dat staat op hun netvlies gebrand, want hun dochter werd in oktober geboren. ,,En veel kan ook een paar dagen later", voegen ze nog toe.

Wilmer van Roekel heeft een advies in dezelfde richting: ,,Natuurlijk lekker voor dag en dauw beginnen met werken (zoveel mogelijk in de schaduw).” En als dat niet lukt? ,,Emmer water in je nek en lekker accepteren", schrijft hij met een smiley erbij.

Iets wat voor vandaag en morgen niet meer lukt, maar op de lange termijn effect heeft: ,,Heb aan m’n conditie gewerkt afgelopen tijd. Ik merk dat met gezond eten, een goede conditie een lichaam erg goed met de warmte om kan gaan als je jezelf natuurlijk niet bovenmatig inspant. Dus mijn tip zou zijn: ‘werk aan je conditie als dat mogelijk is.”, aldus Arend Jan Schimmel.

En iets wat je ook nu niet in de hand hebt, maar een voordeel is voor Ria Koehorst en al die anderen die regelmatig op andere uren werken: ,,Ik doe nachtdiensten, wat een geluk:‘s nachts koel, overdag slapen. Met de ramen dicht en een badlaken over me heen.

