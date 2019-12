Vroeger opstaan om je overstap te halen? Dit betekent de opening van station Zwolle Stadshagen voor jou

Eindelijk is het zo ver: komende zondag wordt Zwolle Stadshagen opgenomen in de dienstregeling. Twee jaar later dan gepland, als gevolg van fouten bij de aanleg van het nieuwe spoor. Na veel getouwtrek over wat nou de juiste oplossing is en wie daarvoor de knip moest trekken, is nu een haalbare dienstregeling gevonden. Die werd afgelopen zomer al een paar weken getest en gaat zondag 15 december daadwerkelijk in.