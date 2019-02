Vroegere banketbakkerij in Zwolle helemaal op de schop, maar de Orsolino blijft

Eerste editie 038 Digital: Zwollena­ren delen kennis over marketing

17:42 Apeldoorn heeft er één, Deventer heeft er één, Groningen heeft er één, maar in Zwolle was er niks. Binnenkort wordt voor het eerst in Zwolle een marketingevenement gehouden voor en door marketeers. ,,Ik miste de kennisdeling die er in Groningen wél was.’’