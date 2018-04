Vrouw (18) doet aangifte van 'verkrachting' in streekbus Zwolle - Dedemsvaart

Dat zou gebeurd zijn op dinsdag 3 april, tijdens de laatste rit van de avond die om 23.50 uur vertrok vanaf het station in Zwolle. Volgens de jonge vrouw werd ze terwijl ze stond te wachten op de bus lastiggevallen door twee handtastelijke jonge mannen.

Geen verweer

Een van hen ging met haar mee de bus in en dwong haar achterin te gaan zitten. Daar zouden zich seksuele handelingen hebben voorgedaan, zegt de vader van de jonge vrouw. Volgens hem was zijn dochter, die een licht verstandelijke beperking heeft, niet in staat zich te verweren of de aandacht van enkele medepassagiers of de buschauffeur te trekken.

Quote Dat dit kan gebeuren in veilige omgeving als een bus is ongekend en hondsbrutaal Vader van het slachtoffer

Pas de volgende dag vertelde de vrouw wat haar overkomen was. ,,Dat dit kan gebeuren in veilige omgeving als een bus is ongekend en hondsbrutaal. Ik vind het schokkend. We zijn enorm verdrietig en boos'', zegt de vader die anoniem wil blijven en de woonplaats van het gezin niet bekend wil maken om zijn dochter te beschermen. ,,Met haar gaat het fysiek goed, maar hoe het mentaal is kunnen we niet goed inschatten. Zij kan dit niet duiden. Maar het vertrouwen is weg en ze gaat niet meer alleen naar de stad, laat staan met de bus.''

Bevestiging

De politie bevestigt dat er melding is gedaan van 'een zedenincident' op het busplatform in Zwolle en deels in de bus. ,,Op dit moment zijn we druk met het verzamelen van ondersteunende informatie. Dan doelen we op beschikbaarheid van beeldmateriaal en via medewerkers van het vervoersbedrijf'', meldt woordvoerder Ruud Visser via mail. Om onderzoeks- en privacyredenen wil hij geen verdere informatie verstrekken.

Camerabeelden

Woordvoerder Hanneke Ruiter van Keolis, waar Syntus onder valt, meldt dat de vervoersmaatschappij alle medewerking verleent aan het onderzoek. Er zijn camerabeelden beschikbaar gesteld aan de politie van de betreffende rit. De bussen van Syntus zijn uitgerust met een camera. ,,Normaal worden de beelden niet bewaard maar in dit soort gevallen kunnen wij ze veilig stellen.''