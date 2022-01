Vrouw (28) rijdt alleen over donkere weg in Zwolle en wordt van fiets getrokken en beroofd

OVER DE TONG De Buik van Parijs in Zwolle voedt de inwendige Fransoos

De Buik van Parijs in Zwolle werd 25 jaar geleden vernoemd naar de Franstalige roman Le Ventre de Paris, die zich afspeelt rondom Les Halles, de toenmalige voedselmarkt in Parijs. De naam is nog hetzelfde, de eigenaren niet meer. Sinds 2020 zwaaien Inge Schiphorst-Bruijnis en Sven Schiphorst de scepter. Na drie maanden normaal te hebben gedraaid, zorgde corona voor aanpassingen. Zo werd de bistro tijdelijk een afhaalquicherie. Nu er weer een lockdown is, zorgt De Buik van Parijs dat de inwendige Fransoos gevoed blijft tegen een betaalbare prijs.

6 januari