Vrouw (35) houdt straat in Zwolle wakker: buren ontvluchten huis, woningcorporatie wil van haar af

KAMPS DOET RECHT Dwars door het contactver­bod heen spat de liefde er vanaf bij dit Zwolse stel. Maar de haat eveneens

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag: wapenbezit, bedreiging met dood, mishandeling, overtreden contactverbod.

12:00