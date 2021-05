Vrouw (75) krijgt verkeerde vaccin in Zwolse prikstraat, GGD bouwt extra check in

De fout werd bij thuiskomst pas opgemerkt, zegt dochter Susanne Schieving, ,,In het registratiebewijs stond AstraZeneca. We hoopten eerst nog op een typefout, maar de GGD bevestigde dat er een fout is gemaakt door een medewerker. En ook dat dit vaker is gebeurd.” De familie is geschrokken. ,,We zijn bang voor bijwerkingen bij mijn moeder en vragen ons af of ze nu goed beschermd is met twee verschillende vaccins."