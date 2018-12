Vrouw (87) overlijdt bij frontale botsing in Zwolle, man (53) uit Zuid-Afrika aangehouden

Dumpingen drugsafval in Oost-Nederland stijgt naar recordhoog­te

6:30 Het aantal dumpingen van drugsafval in de politieregio Oost Nederland is in 2018 flink gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Dit jaar is 55 keer drugsafval gevonden. Daarnaast zijn er nog 36 vondsten gedaan waarbij het niet helemaal zeker is of het om drugsafval gaat of niet.