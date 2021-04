Vrouw bedreigt Zwolse buurman én zijn honden met de dood: ‘Voor die dieren kan ik 20 keer per dag bellen’

Hamer, bivakmuts en ‘sluw plan’ via de app: vernieling rond Zwolse drugsoor­log ‘lijkt zo klaar als een klontje’

8 april De kop van een hamer vliegt dwars door een autoruit heen, bijna exact een jaar geleden op een zaterdagavond in Zwolle. De inzittenden wijzen twee mannen aan als daders, en bij hen in de auto vindt de politie diezelfde avond een steel van een hamer die precies past bij de kop. En later nog appjes die op een bekentenis lijken. Maar een veroordeling bij dit incident rond de Zwolse drugsoorlog blijkt geen simpele optelsom.