Vrouw beroofd van gepind geld in Zwolle

Ongeloof bij Zwolse rapper Makka over liquidatie­po­ging uit eigen kring

15:53 De 21-jarige Marcus S. blijft in de gevangenis. Hij wordt verdacht van een mislukte liquidatie in de Zwolse wijk Stadshagen in augustus. Zijn advocaat vroeg vandaag om voorlopige vrijlating, maar daar ging de rechtbank niet in mee. S. en slachtoffer Michael Campagne waren beide lid van anti-racismebeweging Marron United. Volgens S. wilden hij en zijn nog spoorloze mededader Campagne alleen maar bang maken.