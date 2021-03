Vrouw botst bij Hattem tegen verkeersregelaar en geeft gas: ‘U had niet zomaar door moeten rijden...’

VVD Overijssel pleit voor afremmen van plannen voor windmolens en zonnepar­ken

2 maart Het kan misschien wel een tandje minder met plannen voor windmolens en zonneparken in Overijssel. Dat denkt de VVD-fractie in de Overijsselse Staten omdat er in het hele land al veel te veel plannen zijn. De optelsom overtreft de 35 Terrawattuur (TWh) aan groene stroom die in 2030 moet worden opgewekt met enkele tientallen TWh.