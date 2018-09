Vrouw die fiets achterliet op IJsselbrug tussen Hattem en Zwolle meldt zich

video Zien en gezien worden op het verbouwde Carolus Clusius College

10:22 Na een aantal jaren in noodlokalen en dependances is de verbouwing van het Carolus Clusius College achter de rug. De Zwolse school heeft er een nieuw stuk bijgekregen én is flink onder handen genomen. Het gebouw werd vrijdag officieel in gebruik genomen.