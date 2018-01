Vrouw in de Media Award 2017: dit zijn de kanshebbers uit de regio

Voor de negende keer wordt dit jaar de Vrouw in de Media Award uitgereikt. Naast een landelijke wedstrijd is er ook een provinciale prijs te vergeven. Per provincie zijn er tien vrouwen genomineerd, zo ook in Overijssel, Flevoland en Gelderland.

De Vrouw in de Media Awards is een initiatief van mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de awards willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. Er zijn verschillende categorieën, waaronder een award speciaal voor elke provincie.

Overijssel

Van de tien genomineerden in Overijssel komen er zeven uit het verspreidingsgebied van de Stentor. Dit zijn Lubna Abdulwahab uit Hardenberg, zij is vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Carla Ketelaar uit Deventer is eigenaar van de Laatste Liefde en heeft ook een nominatie op zak. Burgemeester Anneke Raven van Hellendoorn maakt eveneens kans op de prijs. Ook wielrenster Anna van der Breggen uit Zwolle en e-sporter Laura van Eijk uit Deventer zijn genomineerd. Daarnaast maken Liane van der Werf, studente bouwopleiding ROC Friese Poort en Emma Vercoulen uit Zwolle, studente werktuigbouw TU Delft, kans op de Overijsselse prijs.

Flevoland

Ook voor de Vrouw in de Media Award Flevoland zijn er de nodige genomineerden uit deze regio. Burgemeester Ina Adema uit Lelystad is één van hen. Ook haar wethouder Elly van Wageningen staat op de nominatielijst. Ze is daarmee niet de enige wethouder, want ook Hennie Bogaards-Simonse, wethouder in de Noordoostpolder maakt kans op de prijs. Andere genomineerden zijn Mitra La Grand van cosmeticawinkel La Mysore Cosmetics uit Emmeloord en Chris Schotman uit Dronten, zij is fractievoorzitter van het CDA in de Provinciale Staten van Flevoland.

Gelderland