Vrouw in Zwolle vindt slang in haar huis

Opgelet: plaatse­lijk dichte mist in Overijssel en Gelderland, code geel afgegeven

23 oktober Verkeer in Oost-Nederland moet op vrijdag rekening houden met beperkt zicht op de weg door plaatselijke mist. Voor de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland is deze ochtend code geel afgekondigd. In de loop van de morgen zal de mist geleidelijk oplossen.