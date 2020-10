Vrouw in Zwolle vindt slang in woonkamer: ‘Ze was niet echt onder de indruk’

UpdateEen vrouw in Zwolle vond gisteravond een korenslang in haar woning. Ze wist het dier te vangen en schakelde de dierenambulance in.

De slang werd aangetroffen in een woning aan de Klaasboerstraat. De bewoonster vond het dier in haar woonkamer en wist het te vangen door er een bakje overheen te zetten. Volgens een vrijwilliger van de dierenambulance in Zwolle was er geen gevaar voor de vrouw, de korenslang is namelijk niet giftig.

Warme ruimte

De vraag is nu waarom de slang plotseling in de Zwolse woonkamer opdook. Mogelijk is de slang ontsnapt of losgelaten. De mensen van de dierenambulance denken dat het dier op zoek was naar warmte, aangezien het buiten ’s avonds koud is. ,,Het is hetzelfde als met mensen die buiten lopen als het koud is, die zoeken een warme ruimte op. En in een woonkamer waar mensen zijn, is het warm.”

De vondst van deze slang in Zwolle is volgens de vrijwilliger niet extreem bijzonder. Volgens hem is de korenslang wel vaker opgedoken, bijvoorbeeld in bedden, kasten of tuinstoelen.

Nuchter

Medewerkers van de dierenambulance hebben het dier opgehaald en meegenomen naar de opvang in Zwolle. Volgens de vrijwilliger reageerde de vrouw heel nuchter op het onverwachte bezoek in haar woonkamer. ,,Ze was niet echt onder de indruk en heeft het doosje met de slang netjes overhandigd.”

Wie de eigenaar van de slang is, is nog onbekend. Hij of zij kan zich melden bij de dierenambulance. Voor zover bekend is dat nog niet gebeurd. Vanavond wordt de slang overgebracht naar de reptielenopvang in Hasselt.

