Vrouw maakt van 50 kilometer-weg in Zwolle een racebaan en is rijbewijs voorlopig kwijt

Rechtbank Overijssel gaat meer zaken behandelen via telefoon of videoconfe­ren­ce

3 april De rechtbank Overijssel gaat meer zaken inhoudelijk behandelen. Vanaf 7 april wordt in alle rechtsgebieden het aantal zaken verder uitgebreid. Deze zijn zoveel mogelijk telefonisch of via videoconference. Het gaat bijvoorbeeld om kort gedingen, arbeidszaken, kantonrolzaken, faillissementen en zaken over echtscheiding, omgang en gezag.