Vrouw naar het ziekenhuis na botsing in Zwolle

Hij zit op de carnavals­troon in Zwolle: ‘Ben maar gewoon een janlul in een rijtjes­huis’

Hij dacht dat voor dit bijzondere carnavalsjaar een speciale stadsprins gekozen zou worden, maar het is toch ‘gewoon’ Marc Schulte die mag regeren over Sassendonk, ofwel Zwolle. Hij moest er twee jaar op wachten. Maak kennis met ‘een janlul in een rijtjeshuis’ die plots van zijn spreekangst af is en zich opmaakt voor drukke maanden. ,,Het is heel makkelijk om te denken dat je in de buurt van God bent.’’

14 november