Vrouw naar het ziekenhuis na knal tegen de vangrail bij Zwolle

Zwolse binnenstad voelt corona-im­pact: ‘Onze kracht is nu onze zwakte’

24 september De binnenstad van Zwolle staat hoog in een landelijke ranglijst waar je niet in wilt staan. De impact van corona is groot. Maar dramatisch? ,,Als ik vandaag de transactiegegevens van alle winkels opvraag in Zwolle, krijg je een heel ander verhaal.’’