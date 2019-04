Vrouw op de kansel: christelijk gereformeerden in het oosten van het land willen dat nu ook

Mick (20) trekt dertig donoren over de streep bij Windesheim Zwolle

10:47 De wervingsactie van pabostudent Mick Landman (20) heeft bij Hogeschool Windesheim in Zwolle dertig nieuwe stamceldonoren opgeleverd. Minder dan verwacht. Daar is-ie eerlijk over. ,,Maar in Enschede stonden we vier dagen. Dat maakt ook verschil.’’