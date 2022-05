Vrouw raakt gewond bij botsing tegen boom bij Zwolle

met video Eveline uit Zwolle zet dé trend van 2022 (die zo uit de jaren 90 komt): een diamant op je tand

Een diamant op je tand, net als in de jaren 90, is terug van weggeweest. Sinds kort kan je dé trend van 2022 ook in Zwolle laten zetten, bij tooth gem-artiest Eveline Kanters (29) van GemsbyEves. ,,Het is misschien weer die extra leuke toevoeging aan je uiterlijk.”

6 mei