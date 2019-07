Vrouw uit Elburg tweede verdachte in molotovzaak Zwolle

Een 24-jarige vrouw uit Elburg wordt verdacht van betrokkenheid bij twee brandstichtingen in Zwolle. Eind maart werden twee woningen belaagd met molotovcocktails. Eerder werd een 26-jarige Zwollenaar al opgepakt in de zaak. Hij zit nog steeds vast, de vrouw uit Elburg is woensdag aangehouden.

Op 29 maart brak brand uit bij de woning van Lourens Dinkelberg aan de Berkumstraat. Een dag later ging het op een haar na goed bij een woning van zijn vader aan de Alm. In beide gevallen werd een molotovcocktail gebruikt; dat het aan de Alm in de Aa-landen goed ging, was enkel te danken aan alerte buurtbewoners die de dader wegjoegen.

Jerrycannetje

Twee weken na dato arresteerde de politie de 26-jarige Melvin H. uit Zwolle op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichtingen. Hij moest eerder deze maand voor de rechter verschijnen. Daar werd duidelijk dat het Nederlands Forensisch Instituut nog bezig is met sporenonderzoek op onder andere een ‘jerrycannetje’.

De vrouw uit Elburg wordt eveneens verdacht van betrokkenheid bij de molotovzaak. Wat haar rol precies is geweest wordt nog onderzocht, meldt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer. ,,We zijn nog volop bezig met het onderzoek.’’ Melvin H. is ook nog steeds verdacht in de zaak en zit nog in de cel.

Kaylie